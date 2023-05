Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), in colaborare cu Federația Moldoveneasca de Fotbal (FMF), a obținut primele rezultate de succes in cadrul Proiectului „Fotbal in școli”. Lansat in anul 2020, acest proiect are ca scop promovarea pasiunii pentru fotbal printre elevi și descoperirea de noi talente.…

- Ploaie de trofee pe Arena Complexului Sportiv al Federației Moldovenești de Fotbal din Parcul „La Izvor”. Turneul pentru copii ”Liga Fotbal in Școli” și-a desemnat caștigatorii. Pentru locurile I, II și III s-au duelat cele mai bune clase specializate de fotbal: a 5-a, a 6-a și a 7-a din țara, care…

- Competiția s-a desfașurat in perioada 5-7 mai 2023 și a avut drept scop selectarea lotului național pentru participarea la Campionatul European U15 și U17. Acesta va avea loc in premiera in Republica Moldova și va intruni sute de sportivi din 36 de țari, anunța Ministerul Educației și Cercetarii.

- Ministerul Educației și Cercetarii va anunța anual un concurs pentru finanțarea proiectelor de renovare, reconstrucție sau reabilitare a blocurilor sanitare in instituțiile de invațamint din țara - școli primare, gimnazii și licee. Dosarele de concurs vor fi depuse de instituțiile de invațamint sau,…

- La Joma Arena din Chișinau a avut loc turneul republican pentru copii U10 „Cupa Memoriei 1986”, ediția a IX-a. Competiția a fost organizata de catre Asociația Obșteasca „Uniunea Cernobil din Moldova”, Ministerul Educației și Cercetarii și Federația Moldoveneasca de Fotbal pentru a comemora victimele…

- Banca Mondiala elaboreaza in prezent un nou proiect dedicat sistemului educațional din Republica Moldova. De aceasta data, sprijinul va fi oferit invațamantului general pentru a spori nivelul calitații educației și a asigura acces la servicii educaționale, in special pentru copiii din grupurile dezavantajate,…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) anunța ca s-a autosesizat cu privire la cazurile de violența din gradinița de la Balți. Astfel, MEC condamna orice caz de violența și menționeaza ca efortul educatorului trebuie sa fie concentrat pe oferirea unei educații de calitate și pe crearea unui mediu…

- Inscrierile copiilor in clasa preagtitoare vor incepe in curand, astfel ca Ministerul Educației a facut un anunț important, pe care toți parinții trebuie sa il afle. Iata de ce documente este nevoie și din ce data se pot depune dosarele.