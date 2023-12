Turla Catedralei Notre-Dame primește o nouă giruetă O girueta cu cocoș a fost montata pe noua turla a Notre-Dame . Redeschiderea catedralei este programata in 2024. Moment de bucurie pentru francezi, dar și pentru turiștii din intreaga lume. O veste plina de semnificație și speranța vine din inima Parisului, unde o girueta cu cocoș a fost recent montata pe noua turla a catedralei Notre-Dame . Aceasta emblematica catedrala, care dateaza din 1163 și a fost martora a istoriei tumultoase a Franței, a fost grav afectata de un devastator incendiu in 2019. Cu toate acestea, sub conducerea președintelui Consiliului Județean, Hubert Thuma, lucrarile de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

