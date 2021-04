Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29.03 – 14.04.2021 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control privind respectarea prevederilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore au fost au fost inregistrate 5.869 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prefectul de Cluj, Tasnadi Istvan-Szilard, a afirmat ca, din discutiile cu secretarul de stat Raed Arafat, masurile s-ar aplica doar de sambata, 27 martie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Weekend cu peripeții pentru doi tineri din Craiova, care au mers la schi in Valcea. Aceștia au urcat pe partia Domeniului Schiabil Transalpina, iar la coborare au ales un alt traseu, prin padure, un drum pe care nu il cunoșteau, și s-au pierdut. La scurt timp, s-a intunecat. Prietenii lor,…

- O petrecere mare, cu lautari, a fost intrerupta de jandarmi la un local de evenimente din municipiul Dej. 150 de persoane au fost prezente la eveniment in plina pandemie! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In conformitate cu raportarile prezentate de catre DSP Cluj cu privire la rata de incidența pe județ, Municipiul Campia Turzii inregistreaza o rata de 0.58/1000 locuitori. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Evoluția cazurilor de Covid-19 pare sa stagneze in ultimul timp. Se poate observa o ușoara scadere, dar nimic de impact. In ultimele 24 de ore, 163 persoane au fost confirmate cu Covid-19 in județul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noua tulpina a coronavirusului, care este considerata mult mai infecțioasa și deja a determinat mai multe state din Europa sa ia masuri de prevenire a raspadirii ei, a fost descoperita și la Cluj! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!