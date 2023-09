Stiri pe aceeasi tema

- O turista cu fractura de glezna, incalțata cu niște espadrile ușoare de oraș, a fost extrasa cu elicopterul de pe creasta vestica a Varfului Retezat, potrivit Salvamont Hunedoara. Salvatorii montani atrag atenția la modul de echipare al turiștilor in zona montana. „Acțiune de salvare a salvamontiștilor…

