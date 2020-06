Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Zarnesti au intervenit, duminica, pentru recuperarea unui barbat care s-a accidentat in masivul Piatra Craiului. Salvamont Romania a anuntat ca, duminica, salvamontistii din Zarnesti au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical si transportul unei persoane accidentate in…

- Sanctuarul Libearty din Zarnești, județul Brașov, are in grija 106 urși, toți salvați de la o viața traita in captivitate, in cuști prea mici pentru ei, ținuți ca atracție turistica pe langa pensiuni, benzinarii, fabrici de paine sau plimbați in lesa pe plaja pentru ca turiștii sa faca poze cu ei.Ultimele…

- Accident rutier la Rașnov, in zona Avicola. Potrivit ISU Brașov, 3 persoane au fost ranite, dar sunt conștiente (2 adulti si un copil). S-au deplasat la fata locului un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ si un echipaj cu apa si spuma. „In jurul orei 17.30, pe DN73A, intre Rașnov și Zarnești, a avut loc…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale. Astfel, compania anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici, in cursul zilei…

- Spitalul de Psihiatrie din Zarnești a primit, recent, cateva echipamente medicale necesare in lupta impotriva coronavirusului. Astfel, echipa PlanB a donat Secției Bolnavi Cronici, maști. ,,In contextul actual, cel mai important este ca oamenii care pot da o mana de ajutor, sa o faca RAPID și EFICIENT.…

- Solicitare pentru cei care ne conduc! Faptul ca pe media centrala, se fac afirmatii ale ministrului sanatatii cu referire la faptul ca Brasovul este un focar de covid 19, va solicitam sa informati opinia publica despre ce se intampla in judet, si anume: situatia operativa la nivelul fiecarui spital…

- Scandal in plina criza de epidemie de coronavirus. Demosie in loc la spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Este vorba despre un medic, 7 asistente și 2 infirmiere, iar conducerea face demersuri pentru angajarea a 3 medici și 5 asistente, majoritatea de la Zarnești. De asemenea, o asistenta…

O masina s-a rasturnat intre Codlea și Vulcan. La ieșire din Vulcan spre Zarnești alta masina se afla in șanț. Foto: Pricope Sorin