Turism 2021: Pandemia a tăiat cu 30% numărul românilor dornici de vacanță Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut, in august a.c. fața de aceeași luna a anului trecut, cu 30,4%, iar innoptarile cu 31,8%. Din numarul total de sosiri, turistii straini au reprezentat 2,5%, conform Institutului National de Statistica. Comparativ cu luna august 2019, in luna august 2020, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au scazut cu 71,2%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 73,0%. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna august 2020 au insumat 1301,4 mii, in scadere cu 30,4% fata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

