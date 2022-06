Turcii închirează terenuri agricole în străinătate pentru a cultiva floarea soarelui Daca romanii și-au vandut terenurile agricole și continua sa o faca, turcilor nu le mai ajung și cauta sa inchirieze suprafețe importante in strainatate, unde vor sa cultive porumb și floarea soarelui, in principal, pentru a asigura hrana populației. La acest moment, exista discuții in acest sens cu nu mai puțin de zece state, printre care se afla și Ucraina, dupa cum se știe, cel mai mare proucator de ulei din lume, potrivit presei locale. Poate așa s-ar putea explica și implicarea președintelui Erdogan in gasirea unei soluții pentru incheierea conflictului cu Rusia. Negocierile privind inchirierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

