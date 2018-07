Stiri pe aceeasi tema

- Liderul principalului partid de opozitie din Turcia a transmis marti ca nu il va felicita pe presedintele Recep Tayyip Erdogan pentru victoria sa la alegerile de duminica, spunand ca este un 'dictator', relateaza AFP, conform agerpres. "Nu pot sa felicit un om care nu apara democratia. Sa il…

- Turcii sunt așteptați, duminica la urne pentru a-și alege noul președinte și parlamentul care va da legi in urmatorii cinci ani. Recep Tayyip Erdogan spera sa obțina un nou mandat, și conduce in sondaje, dar drumul sau spre consolidarea puterii pentru urmatorii ani se dovedește a fi destul de dificil…

- Patru persoane si-au pierdut viata joi intr-o serie de violente, in sudul Turciei, in cursul vizitei unui deputat al partidului aflat la putere in campanie pentru alegerile de la 24 iunie, au anuntat media locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. O altercatie in care a fost implicat anturajul…

- Patru persoane si-au pierdut viata joi intr-o serie de violente, in sudul Turciei, in cursul vizitei unui deputat al partidului aflat la putere in campanie pentru alegerile de la 24 iunie, au anuntat media locale, relateaza AFP. O altercatie in care a fost implicat anturajul deputatului…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump,…

- Camera Reprezentantilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization Act, un act normativ ce stabileste in fiecare an politica de aparare a SUA si bugetul alocat acesteia, care in propunerea prezentata este de 717 miliarde de dolari, informeaza Agerpres.ro. Conform uneia…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak. In cadrul unui discurs sustinut in Parlamentul de la Ankara, Erdogan a afirmat ca Turcia va continua sa lupte impotriva kurzilor din PKK.…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat, marti, ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak, relateaza site-ul agentiei Anadolu.