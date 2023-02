Turcia, în colaps după cutremure. Moneda turcească s-a prăbușit, iar tranzacţiile au fost suspendate Lira turceasca a atins un nou minim istoric, iar bursele sale s-au prabusit luni, in conditiile in care dezastrul produs de cutremure s-a adaugat presiunilor deja existente pe piata din cauza unui dolar puternic, a riscurilor geopolitice si a datelor referitoare la inflatia din tara, relateaza Reuters. „Evenimentele tragice din sudul Turciei, care a fost […] The post Turcia, in colaps dupa cutremure. Moneda turceasca s-a prabușit, iar tranzactiile au fost suspendate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

