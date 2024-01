Turcia: Erdogan a anuntat ca un fost ministru al urbanismului va fi candidatul partidului sau la primaria Istanbulului

Stiri pe aceeasi tema

- Erdogan ii amenința printre dinți pe liderii UE, dupa negocierile cu Moldova și Ucraina: 'Procesul va ajunge intr-un punct mort!'Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca negocierile dintre Ucraina și Republica Moldova privind aderarea la UE vor dura pe termen nelimitat, așa cum a fost…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu exista “nici o problema care sa nu poata fi rezolvata” intre Turcia si Grecia, in timpul primei sale vizite oficiale din 2017 la Atena, dupa ani de tensiuni intre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters, preluat de agerpres.ro. “Nu exista nici…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Fatih Terim (70 de ani), cunoscut antrenor turc, a pierdut 3 milioane de euro intr-o escrocherie pusa la cale de o directoare de banca. Arda Turan, Emre Belozoglu și Fernando Muslera au „investit” și ei sume importante și cer ajutorul președintelui țarii pentru a-și recupera banii! Principala vinovata,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca Israelul este un “stat terorist” care comite crime de razboi și incalca dreptul internațional in Gaza, accentuandu-și critica repetata la adresa liderilor israelieni și susținatorilor lor din Vest, noteaza Reuters. Cu doua zile inainte de o vizita…

- Fostul presedinte american Donald Trump a facut o gafa in campania electorala si a confundat Ungaria si Turcia in fata unor simpatizanti, la un miting, salutandu-l pe foarte controversatul premier ungar - ”presedintele Turciei” - pe care-l considera ”unul dintre cei mai buni lideri din lume”.Miliardarul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a declarat marti omologului sau rus, Vladimir Putin, intr-un apel telefonic, ca "tacerea" tarilor occidentale exacerbeaza criza umanitara in Gaza, a declarat biroul lui Erdogan, citat de agentia Reuters.Intr-un comunicat, presedintia turca a informat ca Erdogan…

- Trei membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK, turc) au fost ucisi sambata in nordul Irakului intr-o lovitura de drona efectuata de „armata turca”, au anuntat serviciile antiteroriste din Kurdistanul irakian, transmite AFP. Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri ca Turcia…