- Turcia a efectuat duminica seara atacuri aeriene care au vizat mai multe sectoare in Kurdistanul autonom din nordul Irakului, Ankara confirmand ca a vizat 20 de tinte folosite de luptatorii kurzi din PKK.

- O mașina avand la bord o bomba a facut explozie la Ankara, la intrarea in sediul Direcției Generale de Securitate a Ministerului turc de Interne. Autoritațile Turciei au anunțat ca acest incident reprezinta un atac terorist. La bordul automobilului care a facut explozie se aflau doi barbați. Unul dintre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca autoritatile din aceasta țara au anuntat ca, in noaptea zilei de 22 august, in regiunea Canakkale a izbucnit un incendiu care s-a extins pe o suprafata de peste 15…

- Autoritațile turce au primit solicitarea Ucrainei de a relua acordul privind pcerealele fara participarea Rusiei. Despre aceasta relateaza RIA Novosti cu referire la o sursa informata despre situație. "Da, a fost recepționat un astfel de apel (din partea Ucrainei. - RT), am fost contactați in acest…

- Autoritațile ruse nu se pot impaca cu decizia Turciei de a-i elibera unilateral pe comandanții batalionului Azov care au ajuns acasa in Ucraina. Mai mult, inceperea construcției in Ucraina a unei fabrici pentru producția de drone turcești și declarațiile președintelui turc Erdogan cu privire la intrarea…