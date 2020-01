Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a dat de inteles joi ca Guvernul si-ar putea asuma raspunderea privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) in cazul in care proiectul initiat de PNL va fi blocat in Parlament. Intrebata la Digi 24 cand ar urma sa dispara SIIJ, Raluca…

- Intrebat daca pot fi organizate și alegeri parlamentare anticipate, și alegeri locale in doua tururi, in cazul in care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea pe proiectul localelor, ceea ce ar putea duce la o moțiune de cenzura din partea PSD, Rareș Bogdan a spus: „Avem și alte opțiuni. Nu pot sa…

- Guvernul se va reuni, joi, in ședința, iar conform surselor noastre va fi anunțata intenția Executivului de a-și angaja raspunderea pe doua legi extrem de controversate. Este vorba despre alegerea primarilor in doua tururi și desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.Citește…

- Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii pentru proiectele de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, desființarea Secției se Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și deființarea pensiilor speciale. "Daca vom vedea ca Parlamentul blocheaza in continuare niște proiecte de interes…

- Ministerul Justiției a depus, vineri seara, in ședința de Guvern, un memorandum care propune desființarea SIIJ, iar reacțiile nu au intarziat sa apara. SIIJ, devenita operaționala in 2018, a avut o activitate marcata de critici din mediul politic și judiciar, dar și de controverse.Ludovic…

- Participant la evenimentul prilejuit de implinirea a 15 ani de la infiintarea DIICOT, Catalin Predoiu a declarat ca Ministerul Justiției va promova desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților și a avertizat ca șeful CSM trebuie ales cu majoritate, nu la...

- Peste 80 la suta dintre judecatorii si procurorii care si-au exprimat punctele de vedere in adunarile generale ale instantelor si parchetelor din tara sustin desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), potrivit datelor partiale centralizate de Forumul Judecatorilor din…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, 14 initiative legislative, printre care si proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor, scrie agerpres.ro. Presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu, a anuntat ca cele 14 proiecte au termenul de dezbatere depasit…