- Cine este dornic sa descopere frumusețea orașului de pe Bega prin lentila noilor tehnologii, sa se lase fermecat de comorile ei sau sa invite alți oameni din orice colț al lumii sa le exploreze, o poate face prin intermediul unui tur virtual interactiv. Acesta este pus la dispoziție de Centrul de…

- Obiceiuri și povești fermecatoare legate de Sarbatoarea Craciunului, cantece și jocuri banațene și colinde stravechi ai caror protagoniști sunt indragiți interpreți de folclor și tineri talentați sunt cateva momente oferite publicului de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș in parc de Craciun…

- Obiceiuri pe care cele mai fermecatoare povești de Craciun le amintesc, cantece și jocuri banațene ce aprind sufletele patimașilor, renumiți soliști ai folclorului, tineri artiști talentați și colinde stravechi. Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș insuflețește cu cele mai frumoase daruri artistice…

- Programe speciale de Ziua Naționala la TVR. O editie speciala alaturi de trei mari vedete la CASTIGA ROMANIA!, filme artistice si documentare premiate. Sunt doar cateva dintre variantele propuse spre vizionare romanilor, de Ziua Naționala, de posturile televiziunii publice. Astfel, „Caștiga Romania!”…

- Școala de Arta a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita miercuri, 1 decembrie 2021, de la ora 13, la spectacolul ”Suflet de roman”. Vor urca pe scena salii de spectacole a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1) elevi ai claselor de canto-muzica…

- Avariile in sezonul rece sunt ceva obișnuit pentru timișoreni. Dupa zilele petrecute in frig, fara apa calda, spiritele sunt incinse. Doar ieri au fost anunțate 5 astfel de avarii ce erau, ce-i drept, in curs de soluționare. Sunt insa și oameni care se confrunta cu probleme, deși nu locuiesc in zonele…

- Cea de-a VIII-a ediție a festivalului național de folclor „Tradiții la Romani” organizata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care va avea loc intre 18 și 20 octombrie, va reuni nume cunoscute ale folclorului banațean și de dincolo de Prut, care vor interpreta melodii cunoscute de iubitorii…

Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș și Consiliul Județean Timiș organizeaza cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Național de Folclor "Tradiții la Romani"...