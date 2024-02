Tur ghidat prin Timișoara, în campania „Descoperă-ți orașul” In cadrul campaniei „Descopera-ți orașul”, Organizația de Management al Destrinației Timișoara organizeaza sambata, 2 martie, un nou tur ghidat, care are drept tema Timișoara Art Nouveau/Secession. Vor fi prezentate cele mai importante și frumoase cladiri construite la inceputul secolului trecut, o perioada de maxima dezvoltare urbanistica a orașului dupa defortificarea cetații și eliminarea restricțiilor de […] Articolul Tur ghidat prin Timișoara, in campania „Descopera-ți orașul” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

