Tur ghidat în Târgoviștea veche – ocazia perfectă de a descoperi patrimoniul istoric al municipiului Asociația Targoviștea Restaurata a organizat in ziua de sambata, 27 mai, primul tur ghidat din seria celor pe care și le-a propus inca de la inființare, amanate din dorința de a avea o mai buna documentare a obiectivelor prezentate. Scopul acestor evenimente este acela de a promova patrimoniul cultural imobil al municipiului Targoviște, atat in randul localnicilor care ar trebui sa cunoasca mai bine istoriile vechi ale monumentelor orașului, dar și pentru cei are vin din alte orașe, ori chiar din afara țarii. Este un patrimoniu valoros din punct de vedere arhitectural și istoric, unic și greu… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

