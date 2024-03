GastroPan 2024 a început joi, la Braşov Pasionatii de brutarie, patiserie, cofetarie si gastronomie se reunesc, de joi pana sambata, la Brasov, la GastroPan 2024, evenimentul emblematic al industriei panificatiei, patiseriei, cofetariei si HoReca din Romania. Pe langa tendintele actuale, GastroPan 2024 va fi gazda unor noutati fascinante la standurile expozantilor. De la echipamente de ultima generatie pana la ingrediente exotice si solutii inovatoare pentru brutari, cofetari si bucatari, participantii vor avea oportunitatea de a descoperi cele mai noi produse si servicii din domeniu. La GastroPan 2024, participantii vor avea privilegiul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

