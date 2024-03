Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii de brutarie, patiserie, cofetarie si gastronomie se reunesc, de joi pana sambata, la Brasov, la GastroPan 2024, evenimentul emblematic al industriei panificatiei, patiseriei, cofetariei si HoReca din Romania. Pe langa tendintele actuale, GastroPan 2024 va fi gazda unor noutati fascinante…

- Painea Anului si Tortul Anului vor fi desemnate la Brasov, in cadrul evenimentului GastroPan. Painea Anului 2024 realizata artizanal, fara adaosuri de aditivi alimentari, cu o eticheta cat mai curata, dar si Tortul Anului vor fi desemnate la jumatatea acestei luni, la Brasov, in cadrul evenimentului…

- In mai puțin de doua saptamani, GastroPan iși va deschide ușile in perioada 14-16martie, la Brașov, in complexul Lux Divina. Acest eveniment va aduce in prim-plan cele mai recente tehnologii, soluții și inovații pentru profesioniștii din industria panificației, cofetariei și HoReCa. Secțiunile dedicate…

- Mai puțin de o luna pana la GastroPan 2024, intre 14-16 martie 2024, la Brașov, și toata suprafața expoziționala este ocupata cu producatori și furnizori, atat din țara, cat și din strainatate, fiind gata pregatiți de a prezenta o gama completa de soluții și tehnologii destinate afacerilor din domeniile…

- Larry Coach, 67 de ani, tata englez, mama americanca, promoveaza NFL și fotbalul american la Londra, pe „Tottenham Hotspur Stadium”, și iubește Romania. Danseaza precum Gica Hagi dupa goluri la Mondialul din 1994 și povestește ca, la 14 ani, „l-am descoperit pe Florea Dumitrache la World Cup 1970. Il…

- Pasionații de sporttrebuie sa știe ca cele mai tari meciuri de padel se vad doar in aplicația Focus Sat! In cadrul aplicației, fanii pot urmari confruntari de padel de la cele mai mari turnee de profil, precum World Padel Tour sau Premier Padel. Și pentru ca in Romania anul competițional 2024 incepe…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, intr-un briefing la Palatul Victoria, ca Guvernul a adoptat doua memorandumuri pentru scoaterea la concurs a peste 7.600 de posturi din spitale. Unul dintre memorandumuri a fost propus de Ministerul Sanatații, pentru spitalele din subordinea ministerului,…

- Realizare medicala excepționala in Italia. Viata unui copil de 7 ani, originar din Brasov, a fost salvata de medicii din Bergamo. Citește și: Litoralul, plin de turiști. Baie in mare, in prima zi de Craciun Baietelul a primit o inima noua printr-o tehnica revoluționara – transplantul de la un donator…