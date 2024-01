Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a lansat un apel catre seful diplomatiei americane Antony Blinken – aflat in turneu in Orientul Mijlociu pentru a patra oara din 7 octombrie – indemnandu-l sa se concentreze asupra „incheierii” ofensivei israeliene in Fasia Gaza, relateaza…

- Organizația Națiunilor Unite avertizeaza ca situația din Cisiordania se deterioreaza rapid și indeamna Israelul sa "puna capat crimelor ilegale" impotriva populației palestiniene", relateaza The Times of Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, considera ca “inca mai avem oportunitați” pentru a obține eliberarea ostaticilor din Fașia Gaza. Șeful Diplomației americane a facut aceasta precizare la finalul vizitei sale in Turcia, a carei principala tema a fost razboiul din Orientul Mijlociu. Pe aeroport,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 5 noiembrie, ca atat timp cat ostaticii luați de Hamas pe 7 octombrie sunt in continuare in captivitate, luptele vor continua, relateaza Reuters și Al Jazeera.„Nu va exista nicio incetare a focului fara intoarcerea ostaticilor noștri. Le spunem…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca ii va cere Israelului sa adopte ”masuri concrete” pentru a reduce pericolul pentru civilii din Fasia Gaza, informeaza AFP. Blinken revine in Orientul Mijlociu pentru a doua oara in ultimele trei saptamani pentru a exprima sprijinul continuu…

- Ismail Haniyeh, cel care este liderul Hamas, a acuzat Israelul de comiterea unor „masacre” in Fasia Gaza in scopul acoperirii „esecurilor”. A cerut, din nou, independenta palestinienilor. A amenintat ca ucide ostaticii Ostaticii din Fasia Gaza au aceeasi soara ca palestinienii: „moartea si distrugerea”,…

- Erdogan se distanțeaza discret de Hamas: Turcia 'i-a cerut politicos' șefului Biroului Politic Hamas sa paraseasca țara (surse)Șeful biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a fost "rugat politicos" sa paraseasca Turcia, a dezvaluit Al Monitor (site de știri sediul in Washington, DC, Statele Unite,…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a respins categoric posibilitatea ca palestinienii sa fie expulzati din Fasia Gaza, "o idee sortita esecului", a declarat el, fiind de parere ca locuitorii din Gaza ar trebui sa poata ramane in timp ce Israelul lupta impotriva Hamas, noteaza AFP, informeaza…