Tulpina britanică a provocat 17 decese în România 17 decese au fost inregistrate in Romania la persoane infectate cu tulpina britanica a coronavirusului, a anunțat joi Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit CNSCBT, cate trei decese au fost inregistrate in Suceava și București, doua in Timiș și cate unul in Bihor, Constanța, Covasna, Dambovița, Gorj, Hunedoara, Vaslui, Valcea și Vrancea. In total, in Romania au fost confirmate 562 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), din care: 557 cu tulpina britanica, 3 cu tulpina sud-africana și doua cu tulpina braziliana. „Cazul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

