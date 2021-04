Tulcea: 10 proxeneți care au obținut un milion de dolari din exploatarea sexuală a unor fete, arestați Zece barbați din Tulcea au fost reținuți de oamenii legii dupa ce au obținut un milion de dolari de pe urma unor tinere pe care le-au trimis in strainatate sa se prostitueze. Procurorii DIICOT Tulcea anunța, miercuri, ca au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a 12 inculpați, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și proxenetism. In perioada 2011 – 2021, s-au constituit trei grupari infracționale organizate in orașul Macin, județul Tulcea, care convingeau tinere sa practice prostituția in strainatate, obținand astfel venituri substanțiale de pe urma acestora. Cele trei grupari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

