- Victor Micula a fost condamnat la doi ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor dupa ce, in 2019, a tras cu o arma de asalt pe un pod din Oradea, informeaza Bihoreanul. Sentinta nu este definitiva, iar faptele se prescriu in august.In…

- Judecatoria Oradea a decis sa-l condamne pe Victor Micula, fiul omului de afaceri Ioan Micula, la doi ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

- Fosta coordonatoare a Centrului Regional Oradea din cadrul Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a fost condamnata pentru purtare abuziva. Este vorba, mai exact, de Dorina Marcuț, care a fost condamnata, joi, de Judecatoria Oradea la un an și cinci luni de inchisoare cu suspendare…

- Procurorii DNA au decis sa inchida dosarul penal deschis impotriva lui Vergil Chițac și Horia Constantinescu, in cazul plaților ilegale catre Garden Shop Services S.A., iar aceeași decizie a fost luata și pentru Maria Lucia Pera și compania Garden Shop Services SA. Direcția Naționala Anticorupție –…

- Tribunalul București a emis o sentința de 3 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru generalul in rezerva Florin Mihalache, fost șef adjunct al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) in perioada 2001-2005. Decizia, pronunțata joi, 21 decembrie, este legata de mai multe fapte de corupție,…