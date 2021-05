Tudor Vladimirescu. Întâlniri astrale ale istoriei românilor Pe istoricul și scriitorul Vasile Lupașc l-am cunoscut cu ani in urma ... defapt i-am cunoscut mai intai carțile, scrise cu drag despre istoria stramoșeasca și dedicate copiilor, vlastarelor care ar trebui sa ne calce, mandrii, pe urme. Nu este de mirare ca și in acest an dedicat domnitorului Tudor Vladimirescu, il regasim pe Vasile Lupașc cu dor de istorie curata, de bucuria de a o impartași cu cei din jur. Nu m-am putut abține și l-am intrebat ... unde incepe și unde se sfarșește istoria acestui neam in sufletul domniei voastre? Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol: sighet-online.ro

