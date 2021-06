Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Iancu și șeful CJ Braila, Francisk-Iulian Chiriac, sunt invitații de astazi ai emisiunii „Tu ce zici?“. Cei doi vor vorbi cu realizatorii Cornel Nistorescu și Octavian Știreanu despre hibele pe care le are PNRR dar și ce-i lipsește acestuia pentru a putea fi un program bun pentru romani și Romania.…

- Ion Cristoiu, Costi Rogozanu și Mircea Canțar, directorul ziarului Cuvantul Libertații, au fost invitații emisiunii „Tu ce zici?“ difuzata luni dupa-amiaza. Cei trei, alaturi de realizatorii Cornel Nistorescu și Octavian Știreanu, sunt printre puținii jurnaliștii care au comentat decizia conducerii…

- Europarlamentarul PSD Carmen Avram acuza „Romania este singura țara UE cu agricultura care NU are acest capitol in PNRR”. „N-am crezut ca se poate rade atat, citind un document oficial, trimis de Guvernul Romaniei la Bruxelles. Și nici ca o sa vad atatea interese mascate sub un pretins „interes național”.…

- Aniversarea a 146 de ani de istorie liberala și 200 de ani de la nașterea marelui om politic Ion C. Bratianu au fost cele doua subiecte de discuție ale emisiunii „Tu ce zici? “ de luni 24 mai. Chiar daca Romania actuala se confrunta cu tot felul de situații neplacute iar pandemia pare ca nu se mai da…

- Iulian Iancu și Alfred Bulai sunt invitații emisiunii „Tu ce zici?“ care va incepe la ora 17.00. Iulian Iancu, fostul președinte al Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, va explica pe larg cititorilor cotidianul. ro evoluția Romaniei la acest capitol și nu numai. Iar profesorul…

- Uluitoare și surprinzatoare, protestele care au cuprins Romania in noaptea de duminica spre luni au ridicat mai multe semne de intrebare. Unele, legate de restricții, altele, de capacitatea Guvernului de a gestiona criza. Mii de oameni au scandat azi-noapte impotriva Guvernului, a ministrului Sanații…

- Profesor universitar Dorel Sandesc, presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, este unul dintre invitații de astazi ai emisiunii „Tu ce zici?“. Cel de-al doilea invitat este doamna Viorica Costiniu, președinte de onoare al Asociației Magistraților din Romania, care va aborda subiectul…

- Ești pregatit sa despicam firul in patru? Ești gata sa descoperim, impreuna, soluțiile pe care le are Romania pentru ca totul sa mearga mai bine? Vrei sa afli de la noi lucrurile care conteaza cu adevarat, dincolo de declarațiile politicienilor? Nimic ma ușor. Cornel Nistorescu și Octavian Știreanu…