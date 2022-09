Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al unui celebru lant de magazine din Statele Unite a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 18 al unui zgarie-nori. Sinuciderea vine pe fondul unei perioade cu tot mai multe dificultati economice in Statele Unite. Compania pentru care lucra barbatul tocmai anuntase ca va inchide…

- Susținatorii Extinction Rebellion au intrat in camera de dezbateri a Camerei Comunelor și s-au suprapus in jurul scaunului președintelui Camerei, a anunțat vineri grupul pe contul sau de Twitter, relateaza Reuters . Aceștia au postat o fotografie cu cinci persoane in interiorul Camerei ținand bannere…

- Truth Social, creata de Trump Media and Technology Group, nu are sisteme eficiente de moderare a conținutului postat de utilizatori, ceea ce incalca termenii și condițiile celor de la Google, relateaza CNBC, potrivit News.ro . „La 19 august, am notificat Truth Social cu privire la mai multe incalcari…

- Google a spus ca aplicatia nu are sisteme eficiente pentru moderarea continutului generat de utilizatori, ceea ce incalca termenii si conditiile magazinului. ”La 19 august, am notificat Truth Social cu privire la mai multe incalcari ale politicilor standard in aplicatia actuala trimisa si am reiterat…

- YouTube intenționeaza sa lanseze magazin online pentru servicii de streaming video. Compania a reluat discuțiile cu multinaționalele de divertisment cu privire la participarea pe aceasta platforma, la care se refera la nivel intern ca la un „magazin de canale”, se arata in raport, potrivit Wall Street…

- Elon Musk a declarat ca, daca Twitter ar putea furniza dovada conturilor reale, oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru cumpararea companiei ar trebui sa continue in condițiile inițiale. „Cu toate acestea, daca se dovedește ca declarațiile lor sunt substanțial false, atunci nu ar trebui sa se intample”,…

- Fermierii din Zaporizhzhia, Ucraina, din sud-estul țarii, poarta jachete antiglonț facute de ei singuri in timp ce recolteaza cereale, chiar in timp ce rachetele rusești zboara regulat deasupra campurilor lor. Fabricate din spirale cu arc care se gasesc in mașini, jachetele antiglonț ofera fermierilor…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…