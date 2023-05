Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de politisti din Arad s-a deplasat, luni, in Ungaria, unde autoritatile au gasit in raul Mures, in zona localitatii Mako, cadavrul unui copil, care ar putea fi una dintre victimele disparute dupa rasturnarea unei barci cu 12 oameni in zona Periam.

- Trupul unui baiat care s-a aflat in barca rasturnata in raul Mureș, in zona Periam Port, a fost gasit, luni, in Ungaria. Potrivit ISU Arad, ca urmare a schimbului de informații și date cu Punctul de Contact Cenad, din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, salvatorii aradeni au fost…

- Dupa 8 zile de cautari, a fost gasit trupul celei de-a treia persoane cautate dupa accidentul de duminica trecuta, cand o barca cu 12 persoane s-a rasturnat in zona localitații Periam Port din județul Timiș. Este vorba despre un copil, au declarat reprezentanții Poliției Arad pentru Libertatea.Baiatul…

- O barca cu 12 persoane, din care 6 adulți și 6 copii, s-a rastunat, duminica seara, 30 aprilie, in zona localitații Periam Port din județul Timiș. Barca a fost gasita la aproape 3 km departare de locul in care s-a rasturnat cu cei 12 oameni, aproape de Periam Port, a transmis ISU Banat. Persoanele din…

- A fost mobilizare uriasa de forte, in seara de duminica, 30 aprilie, pentru salvarea unor oameni care s-au rasturnat cu barca in apele raului Mures, in zona localitattii Periam Port din Timis.

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…