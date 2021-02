Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul italian Luca Attanasio a fost ucis intr-o ambuscada care a avut loc asupra unui convoi ONU, aflat pe teritoriu african. Acest loc este considerat a fi cel mai periculos de pe planeta. Ucis in cel mai periculos loc de pe planeta Ambasadorul italian Luca Attanasio și-a pierdut viața intr-o…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, denunta ”atacul las” soldat cu moartea ambasadorului sau in Republica Democratica Congo. Luca Attanasio – ambasadorul Italiei in RD Congo, un carabinier care il insotea si soferul lor au fost ucisi intr-un atac impotriva convoiului Misiunii ONU cu care se deplasau…

