- O operațiune de dezinformare menita sa discrediteze acțiunile in onoarea lui Alexei Navalnii a fost lansata pe rețelele de socializare vineri, dupa apariția informației privind moartea opozantului rus. Grupul „Antibot4Navalny”, specializat in identificarea și analiza operațiunilor de influența legate…

- Trupul lui Aleksei Navalnii s-ar afla la morga spitalului Salekhard din provincia Iamalo-Neneția, unde se afla și lagarul in care a murit disidentul rus, conform surselor din presa independenta din Rusia. Conform acestora, pana sambata nu fusese inca facuta autopsia, deși autoritațile regimului criminal…

- Ministrii de externe apartinand grupului de natiuni G7 fac apel la Rusia sa clarifice circumstantele mortii lui Alexei Navalnii, relateaza Mediafax . Ministrii de externe din statele apartinand grupului de natiuni G7 fac apel la Rusia sa clarifice circumstantele mortii lui Alexei Navalny. „Ei si-au…

- La cateva ore dupa ce Rusia a anunțat moartea lui Alexei Navalnii, soția acestuia a luat cuvantul la Conferința de Securitate de la Munchen. „Nu știu daca sa cred sau nu aceste vești teribile pe care le primim doar din surse guvernamentale rusești. De mulți ani nu putem avea incredere in Putin și in…

- Volodimir Zelenski a declarat ca este „evident” ca Vladimir Putin s-a aflat direct in spatele morții lui Alexei Navalnii. „Este evident ca Putin se afla in spatele morții lui Navalnii”, a spus Volodimir Zelenski.Vorbind in Germania, liderul ucrainean a declarat ca președintelui rus nu-i pasa…

- Președintele rus Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de șase ani intr-un scrutin despre care adversarii sai spun ca este "o parodie" a procesului democratic, a declarat marți, 16 ianuarie, ca alegerile din SUA din trecut au fost fraudate prin intermediul sitemului de vot prin corespondența,…

- Ministrii de Externe eston, leton si lituanian au anuntat ca boicoteaza o reuniune a Organizatiei Securitatii si Cooperarii in Europa (OSCE) prevazuta saptamana aceasta la Skopje, in Macedonia de Nord, din cauza prezentei la reuniune a omologului lor rus Serghei Lavrov, relateaza AFP, potrivit news.roCei…