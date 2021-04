Trupele speciale au descins la cei care au vandalizat centrul Capitalei și au atacat jandarmi. 22 de persoane duse la audieri Peste 20 de persoane banuite ca au luat parte la incidentele violente din noaptea de luni spre marti, din Bucuresti, de la finalul manifestatiei impotriva restrictiilor pentru combaterea pandemiei, au fost ridicate si duse la audieri in urma unor perchezitii care au avut loc in Bucuresti si judetele Giurgiu, Prahova si Ilfov. Printre cei ridicati […] The post Trupele speciale au descins la cei care au vandalizat centrul Capitalei și au atacat jandarmi. 22 de persoane duse la audieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliara, in București și in județele Giurgiu, Prahova și Ilfov și mai multe mandate de aducere, in cazul infracțiunile savarșite in noaptea…

- 22 de persoane suspectate de implicare in incidentele violente din noaptea de luni spre marti, din Bucuresti, de la finalul manifestatiei impotriva restrictiilor pentru combaterea pandemiei, au fost ridicate si duse la audieri in urma unor perchezitii care au avut loc in Bucuresti si judetele Giurgiu,…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 845.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), potrivit Grupului de Comunicare Strategica. 774.277 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…

- Politistii fac, miercuri, 32 de perchezitii in Bucuresti și in judetele Giurgiu, Ilfov, Arges, Calarasi, Dolj si Dambovita la persoane care comercializeaza tutun prin intermediul anunturilor online. De la cinci oficii postale si o firma de curierat se vor ridica documente. ”In aceasta dimineata, politistii…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 25 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 791.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 733.616 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Grupul de comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 732.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 678.473 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND se afla miercuri in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale din București, dar și in fata prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj.In dimineața zilei de miercuri se stransesera in București deja cateva zeci de oameni in fața Ministerului Muncii, potrivit…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos: Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba12833221,982.Arad14658271,633.Argeș19430791,744.Bacau17239641,545.Bihor18708582,116.Bistrița-Nasaud772661,657.Botoșani8778181,588.Brașov26546912,849.Braila8716431,9810.Buzau8608220,9811.Caraș-Severin6900422,1812.Calarași6690321,5213.Cluj319721513,6114.Constanța278991293,0215.Covasna5245101,1216.Dambovița15521391,7517.Dolj16136571,6918.Galați17230742,3419.Giurgiu6798301,7220.Gorj5272170,7421.Harghita547120,622.Hunedoara12295381,6723.Ialomița7177221,8524.Iași28990681,5125.Ilfov261511545,0026.Maramureș116041442,3327.Mehedinți5240161,1928.Mureș15678291,4229.Neamț11643261,4430.Olt9930210,7131.Prahova24803991,3632.Satu…