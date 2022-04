Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au parasit centrala nucleara de la Cernobîl pe care o ocupasera de la 24 februarie, dar au luat si ostatici ucraineni. "În timp ce au plecat de la centrala nucleara de la Cernobîl, ocupantii rusi au luat cu ei membri ai Garzii Nationale, pe care…

- Compania nucleara ucraineana de stat Energoatom a anuntat ca majoritatea trupelor ruse care au ocupat centrala nucleara dezafectata de la Cernobil au parasit zona si se indreapta catre granita cu Belarus.De asemenea doar mici efective militare ruse fiind la ora actuala prezente in acea zona, transmite…

- Invadatorii ruși care au intrat in Slavutici pe 26 martie au parasit orașul duminica, 27 martie. Primarul Iuri Fomichev a anunțat acest lucru intr-un mesaj video postat pe Facebook .„Și-au facut treaba, ceea ce au vrut sa faca - au verificat orașul. Azi au terminat și au plecat. Nu sunt in oraș”,…

- Forțele ruse au parasit orașul ucrainean Slavutych, unde locuiesc muncitorii de la centrala nucleara de la Cernobil, dupa ce și-au incheiat sarcina de a o inspecta, a declarat primarul luni dimineața.

- Denisenko a reamintit ca Slavutych se afla in teritoriul ocupat, dar trupele ruse nu au intrat acolo pana joi.„Ieri s-au apropiat de punctele de control (in Slavutych – n.red.), au tras in ei. Și acum autoritațile orașului au cerut tuturor sa nu iasa afara, pentru ca lunetiștii lucreaza. De fapt, armata…

- Trupele rusești care ocupa centrala nucleara de la Cernobil au „jefuit și distrus” un laborator de la fața locului, susțin oficialii ucraineni, citați de BBC. Agenția de Stat a Ucrainei pentru gestionarea zonei de excludere a declarat ca rușii au deteriorat laboratorul analitic central – care proceseaza…

- Agentia de Stat a Ucrainei pentru Managementul Zonei de Excluziune a anunțat ca rusii au deteriorat Laboratorul Central de Analiza de la Cernobil- care a procesat o multime de deseuri radioactive. Agentia de stat a tranmis intr-o postare pe Facebook ca laboratorul avea “probe foarte active si mostre…