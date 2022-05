Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Turcanu, a acuzat juriul de la Chisinau ca, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artistilor din Romania si Ucraina, a ales sa ofere cele mai multe puncte Ucrainei si Marii Britanii, ignorand prestatia Romaniei, relateaza News.ro.

- Ințeleg ca actuala guvernare a Moldovei este mai buna decat ce a fostul președinte Dodon, care avea o atitudine umilitoare fața de Rusia și care trata Rusia ca furnizor indispensabil de resurse energetice (de parca nu ar exista alternative mai scumpe din Romania). Aceeași atitudine a fost preluata și…

- Ministerul de Externe de la Chișinau anunța despre actualizarea alertelor de calatorie. Astfel, Romania a renunțat la formularul PLF, iar certificatul digital Covid nu va mai fi solicitat la intrarea in țara. Autoritațile atrag atenția moldovenilor care se afla in Ucraina ca zilnic sunt organizate curse…

- Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale transmise Bruxellesului de aceste trei tari saptamana trecuta, relateaza agentia EFE. Fii…

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a declarat ca Republica Moldova s-a calificat alaturi de Ucraina și de Georgia sa faca parte din parteneriatulul estic cu UE. Acesta a concluzionat ca Republica Moldova nu trebuie sa lipseasca din niciun proiect privind aderarea. Cristian Diaconescu a spus,…

- Președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj prin care arata faptul ca Romania sprijina total integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei in Uniunea Europeana. Romania???????? fully supports the integration of Ukraine????????, as well as of the Republic of Moldova???????? and Georgia????????,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat.