- Rezidenții americani din Ucraina sunt avertizați sa ramana atenți cu privire la „o amenințare continua cu atacuri cu rachete” in țara, a declarat ambasada SUA la Kiev, informeaza Sky News. Avertismentul vine pe fondul unei „creșteri recente a loviturilor” din partea forțelor ruse și al „retoriei inflamatorii…

- Donald Trump este deja favoritul republicanilor in cursa pentru Casa Alba din 2024, devansand un posibil concurent, care inca nu a fost anunțat oficial, guvernatorul Ron DeSantis din Florida. In urma cu doua saptamani, avansul lui Trump era de doar o singura cifra, 47% pentru republicani și 39% dintre…

- Sapte copii traiesc in continuare in orasul Avdiivka din regiunea Donetk, a anuntat Vitalii Barabash, seful administratiei militare locale, potrivit kyivindependent.com, citat de News.ro. “Din nefericire, inca sunt copii in oras. Exista parinti iresponsabili, care isi ascund copiii si nu vor sa paraseasca…

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Doi ruși au fost condamnați la trei ani și jumatate intr-o colonie cu regim strict pentru actiuni de sabotare a cailor ferate intr-o regiune limitrofa Ucrainei, potrivit Reuters. „Potrivit intentiei criminale, astfel de actiuni ar fi condus la deraiere, deteriorarea echipamentelor militar si feroviar,…

- Presedintele Joe Biden a ajuns luni dimineata intr-o vizita-surpriza la Kiev. Este prima deplasare a lui Biden in Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, in urma cu aproape un an, si este o surpriza, in conditiile in care Casa Alba anuntase ca presedintele nu are de gand sa mearga si in Ucraina, cu…

- Franta doreste ca Rusia sa fie infranta in Ucraina, dar nu vrea sa fie „zdrobita”, a declarat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu cu mai multi jurnalisti francezi in care si-a expus viziunea sa despre incheierea conflictului, transmite News.ro. „Nu cred, asa cum fac unii, ca trebuie sa urmarim…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…