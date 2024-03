Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca abordarea sa și cea a lui Mark Rutte privind viitorul NATO sunt „ușor diferite”. Președintele Klaus Iohannis, intrat oficial in competiție, alaturi de premierul Olandei, Mark Rutte, pentru funcția de secretar general al NATO, spune ca „decalogul” sau privind viziunea…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din Partidul Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți, in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se va repeta finala…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din interiorul Partidului Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se…

- Liderul partidului extremist SOS Romania, Diana Șoșoaca, a anunțat ca l-a suspendat din funcția de prim-vicepreședinte al organizației pe Dumitru Silvestru Șoșoaca, soțul ei. Ea spune ca deși el e suparat de decizie, raman o familie și a facut asta pentru a-l salva de serviciile secrete. ”Pentru a putea…

- Marcel Ciolacu l-a ironizat, marți, pe Mircea Geoana, dupa ce acesta a spus luni seara ca lideri ai PSD, inclusiv Ciolacu, ar fi mers la el „in birou” sa ii propuna sa candideze independent la Președinție, susținut de PSD. „Dupa ce i-am cerut lui domnul Mircea Geoana, am plecat si am sunat-o pe doamna…

- Armata Romana a fost clasata pe locul 47 in randul puterilor militare globale in urma cu cateva zile. Totuși, deficitul acut de personal și armamentul invechit sunt probleme de notorietate, care au cauzat adevarate tragedii, soldate cu morți in randul militarilor romani. 2021 a fost anul care ne-a…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca pune capat cursei sale…

- Inceputul lui 2024 prinde Armata Romana intr-un stadiu cu care s-a intalnit rar din ‘90 incoace: contracte pe banda rulanta pentru inzestrare, buget (oficial) in creștere și o campanie serioasa de recrutare a personalului militar. Sunt insa acestea de ajuns pentru a intari o Aparare neglijata de cel…