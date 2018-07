Trump va arata Europei daca ii este prieten strategic sau daca nu devine chiar el o problema strategica

Stiri pe aceeasi tema

- SUA ar trebui sa pretuiasca Europa ca pe cel mai apropiat aliat al sau, a afirmat marti presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care i-a cerut presedintelui american Donald Trump sa inceteze cu mustrarile la adresa aliatilor din NATO in legatura cu nivelul cheltuielilor militare, insistand…

- Andreea Panțuroiu a caștigat proba de triplusalt de la Montreuil. marti, cu o performanta de 14,47 m (vant favorabil 1,4 m/s). Pe locul al doilea s-a clasat Ana Peleteiro (Spania), cu 14,32 m (vant favorabil 1,7 m/s), iar a treia a fost frantuzoaica Rougy Diallo, 14,26 m (+1,1 m/s). La aruncarea greutatii,…

- UE intenționeaza sa blocheze sancțiunile impuse de SUA asupra Iranului prin activarea legii care interzice companiilor europene sa respecte sancțiunile SUA impotriva Iranului, scrie Al Jazeera. Comisia Europeana va lansa procesul de activare a unei legi care interzice companiilor și instanțelor europene…

- Klaus Iohannis, discuții cu liderii europeni, la reuniunea informala a Consiliului European de la Sofia. Șeful statului participa, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana – Balcanii de Vest, care au loc in Bulgaria. Șeful statului a discutat cu…

- ​Președintele Trump a spus, într-o postare pe Twitter, ca vrea sa ajute ZTE și sa slaveze job-urile care s-ar pierde în China, dupa ce sancțiunile impuse de SUA gigantului telecom pun viitorul companiei sub semnul îndoielii. Angajații ZTE s-au bucurat la aflarea veștii și spera ca…

- Parlamentarii iranieni au dat foc unui steag american si au scandat „Moarte Americii” in timpul unei sesiuni parlamentare, in urma deciziei lui Trump de a retrage SUA din acordul nuclear, scrie The Independent. Evenimentul a avut loc la o zi dupa ce Trump si-a anuntat decizia de a retrage SUA din acordul…

- Sectia de schi de la Corona Brasov isi va mari echipa cu cea mai importanta sportiva din schiul alpin din Romania, si anume Ania Caill. Sportiva si-a dorit foarte tare sa faca parte din clubul Corona, unul care are reprezentari foarte bune atat in competitiile interne cat si internationale. „Am auzit…

- Europa pierde teren la nivel global si ar trebui sa „asculte restul lumii“. Afirmatiile au fost facute de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-un interviu acordat publicatiei olandeze „Trouw“, in care a vorbit inclusiv despre „prietenul“ sau Vladimir Putin.