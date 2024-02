Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump l-a sustinut luni pe presedintele Partidului Republican din Carolina de Nord, Michael Whatley, ca viitor presedinte al Comitetului National Republican (RNC), iar pe nora sa, Lara Trump, in calitate de copresedinte. Fostul președinte american incearca sa-si consolideze controlul asupra organizatiei,…

- Fostul presedinte american Donald Trump a amenintat, in cazul in care va fi reales, ca nu va mai garanta protectia NATO impotriva Rusiei si a promis un val masiv de expulzari la frontiera, in timpul unui miting sambata in Carolina de Sud, relateaza AFP. The post POLITICA IN SUA Trump amenința ca nu…

- Donald Trump a cistigat, marti seara, alegrile primare republicane din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, deschizind calea catre nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden. Potrivit proiectiilor televiziunii americane,…

- Alegerile primare republicane de marti din New Hampshire, desi doar al doilea scrutin de pe calendarul electoral al Partidului Republican in vederea desemnarii candidatului la prezidentialele din noiembrie, nu duc lipsa de suspans. In timp ce va oferi o oportunitate pentru favoritul Donald Trump de…

- Guvernatorul Floridei , care odata parea a fi cel mai mare contestatar al lui Donald Trump, a condus o campanie costisitoare și agitata, care nu a reușit sa-i prinda pe alegatorii republicani. Guvernatorul al Floridei, Ron DeSantis, și-a suspendat campania pentru președinție duminica, cu doar doua zile…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, si-a asigurat sustinerea electorala din partea leadership-ului republican al Camerei Reprezentantilor dupa ce si "numarul 3" al majoritatii republicane din aceasta camera a Congresului, Tom Emmer, i-a oferit miercuri sprijinul pentru a fi desemnat candidatul Partidului…

- Reteaua politica conservatoare americana condusa de miliardarul Charles Koch a anuntat marti ca o sustine pe Nikki Haley pentru a fi desemnata candidatul Partidului Republican la alegerile prezidentiale din 2024, oferindu-i fostei guvernatoare a statului Carolina de Sud un impuls in cursa cu rivalii…