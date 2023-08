Trump pledează nevinovat în procesul alegerilor fraudate din 2020 Donald Trump, fostul președinte al SUA, acuzat ca a incercat o tentativa de rasturnare a rezultatului alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020 in statul Georgia, a pledat nevinovat si renunta la dreptul de a se infatisa saptamana viitoare la tribunal, potrivit unui document judiciar depus joi, relateaza AFP. Acesta este cel de-al patrulea dosar penal in care magnatul in domeniul imobiliar este inculpat. Miliardarul candideaza la investirea republicana, in care este favorit, in vederea alegerilor prezidentiale din 2024. El renunta la dreptul de a se prezenta la tribunal saptamana viitoare, relateaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a ajuns pe aeroportul din Newark, New Jersey, unde se va imbarca in avionul sau pentru a merge in Atlanta, Georgia unde urmeaza sa se predea, relateaza CNN. Punera sub acuzare in statul Georgia este al patrulea caz penal impotriva lui Trump din martie, cand a devenit primul fost presedinte…