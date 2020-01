Donald Trump a reafirmat luni ca are incredere in planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu, cu prilejul intalnirii la Casa Alba cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, si a anuntat ca va prezenta textul propunerii marti la pranz, relateaza AFP, Reuters si DPA.



""Il vom anunta maine la (ora locala) 12.00 (17.00 GMT). Vom prezenta un plan. Vom vedea daca prinde sau nu. Daca prinde va fi grozav, iar daca nu prinde putem trai si cu asta", a spus Trump.



"Credem ca in cele din urma vom avea sprijinul palestinienilor. Dar vom vedea. Daca-l vom avea, va fi un omagiu extraordinar…