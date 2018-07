Presedintele american Donald Trump a cerut inca o data luni incheierea anchetei procurorului special Robert Mueller referitoare la o posibila intelegere intre echipa sa de campanie si Rusia, estimand ca ancheta este ''discreditata'', relateaza AFP. ''O rusine pentru America'', a scris Trump pe Twitter, evocand conditiile in care unul dintre consilierii sai, Carter Page, a fost plasat sub supravegherea FBI-ului. .....”Carter Page wasn’t a spy, wasn’t an agent of the Russians - he would have cooperated with the FBI. It was a fraud and a hoax designed to target Trump.”…