Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump va lansa un atac ”foarte curand sau nu chiar asa de curand”, iar Emmanuel Macron se va decide ”in timp util”, asta dupa ce președintele Franței a declarat ca deține dovezi asupra faptului ca regimul de la Damasc a comis atacul chimic din Siria.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti seara, cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, despre problema taxelor vamale impuse de Washington la importurile de otel si aluminiu, precum si despre atacul chimic din Marea Britanie si alte crize internationale, anunta Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…