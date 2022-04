Fostul presedinte american Donald Trump a fost condamnat luni de un judecator din New York la plata a 10.000 de dolari pe zi atat timp cat el refuza sa furnizeze documente contabile si fiscale in cadrul unei anchete de drept civil asupra grupului sau, informeaza AFP si Reuters. „Aceasta este o victorie majora, un tribunal a decis in favoarea noastra pentru a-l condamna pe Donald Trump pentru obstructionare”, a scris pe Twitter procuroarea generala a statului New York, democrata Letitia James. „Donald Trump trebuie sa plateasca 10.000 de dolari in fiecare zi in care el va continua sa sfideze ordinul…