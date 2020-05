Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigatii din SUA, este supus unor presiuni politice enorme din cauza modului in care s-a derulat ancheta FBI care l-a vizat pe fostul consilier prezidential pentru Siguranta Nationala Michael Flynn, anunța MEDIAFAX.Michael Flynn a pledat…

- Presedintele comisiei medicale a FIFA, belgianul Michel D'Hooghe, a declarat pentru Sky Sports ca el nu crede ca fotbalul ar trebui reluat mai devreme de 1 septembrie si a cerut "mai multa rabdare". D'Hooghe a luat pozitie impotriva unei reluari timpurii a fotbalului, dorita de Bundesliga si…

- Oficiali guvernamentali americani au avertizat miercuri in privinta pericolului reprezentat de hackerii nord-coreeni, atragand atentia in special asupra sectorului bancar si a serviciilor financiare, transmite Reuters, citata de news.ro.Motivul avertismentului, emis in comun de Departamentul…

- Cadrul instituțional in perioada gestionarii starii de urgența, este dispersat, iar unele competențe ale Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) sunt dublate sau chiar inlocuite. Comunicarea publica are loc nestructurat, cu plasarea unor informații contradictorii și din partea mai multor actori…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit joi, la Moscova, asupra unei incetari a focului in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, ce va intra in vigoare la miezul noptii, transmit dpa si AFP. Acordul a fost anuntat la finalul a sase ore de discutii la Moscova.…

- FBI (Biroul Federal de Investigatii din SUA) nu a supravegheat corespunzator autorii de atentate cel putin pana in 2019, arata un raport al Departamentului Justitiei de la Washington, citat de AFP. Biroul Inspectorului General (OIG) din cadrul departamentului a verificat modul de supraveghere…

- ​Consiliul Concurenței se pregatește sa anunțe 'cel mai probabil la începutul anului viitor' rezultatele unei investigații care a început de la service-urile auto dar care a fost extinsa anul trecut la firme care vând asigurari RCA, a anunțat marți Bogdan Chirițoiu, președintele…

- Senator Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, a avut, miercuri, o intrevedere cu Adel Bin Ahmed Al-Jubeir, ministru de stat pentru afaceri externe din Regatul Arabiei Saudite, aflat in Romania in cadrul unei vizite de lucru. In cadrul dialogului, președintele…