- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a parut duminica sa recunoasca public pentru prima data ca rivalul sau democrat Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, dar si-a reiterat afirmatiile eronate ca votul a fost falsificat, transmite Reuters.…

- Donald Trump a criticat de mai multe ori in ultima perioada postul de televiziune Fox News, cei care l-au susținut cel mai mult in timpul mandatului de președinte, iar surse apropiate liderului de la Casa Alba susțin ca se gandește sa-și faca propria televiziune. “Audienta zilnica a Fox News s-a prabusit…

- Mai multe autoritati electorale americane au declarat joi, la mai mult de o saptamana de la alegerile prezidențiale, intr-un comunicat comun, ca nu s-a gasit ''nicio dovada'' de buletine de vot pierdute sau modificate sau de sisteme de vot piratate. La cateva ore dupa transmiterea comunicatului, Trump…

- Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, nu accepta ceea ce scrie presa și anume ca democratul Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale. El a scris din nou pe Twitter despre așa-zisele voturi ilegale, afirmand ca a caștigat 71 de milioane de voturi legale, cel mai mare scor pentru un președinte…

- Presedintele SUA, Donald Trump, care, conform proiectiilor realizate de presa, a pierdut alegerile pentru un nou mandat in fata democratului Joe Biden, a reluat pe Twitter afirmatiile referitoare la voturile ilegale. A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe…

- Intr-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a declarat ca are un avans mare, insa democrații „incearca sa fure alegerile”. Președintele american in exercițiu a reacționat pe rețeaua de socializare la scurt timp dupa discursul increzator al rivalului sau. Joe Biden a declarat ca este optimist privind rezultatul…

- Donald Trump are o prima iesire publica dupa cateva ore, in seara alegerilor. Presedintele SUA isi acuza adversarii ca incearca sa fure alegerile si lase sa se inteleaga ca isi va anunta victoria in scurt timp."Suntem in fata, dar ei incearca sa fure alegerile. Nu ii vom lasa niciodata sa…

- Michelle Obama il critica dur pe președintele SUA, Donald Trump, cu mai puțin de o luna inainte de alegerile prezidențiale. Fosta Prima Doamna spune ca oficialul american este „rasist” și seamana „frica și confuzia” in mintea americanilor. ”Ceea ce face presedintele este in mod clar fals, este rau din…