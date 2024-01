Secesiune în SUA? Garda de Stat din Texas şi Florida, gata pentru un conflict cu Washington Zece state americane sunt pregatite sa trimita Garda de Stat la granița Texasului cu Mexicul pentru a apara populația impotriva agresiunii imigrației ilegale, a anunțat guvernatorul Texasului, Greg Abbott, aflat intr-o vizita in India. Mai mult, el a lasat sa se inteleaga ca este „pregatit pentru un conflict cu autoritațile federale de la Washington” care nu i-au acordat ajutor pentru a contracara invazia imigranților.Desi Departamentul pentru Securitate Interna al SUA, a cerut ca statul Texas sa permita agenților federali sa primeasca permisiunea de a intra in porțiunea de granița cu Mexic pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

