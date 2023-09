Trudeau se angajează să fie alături de Ucraina ”atât timp cât este necesar” în timpul vizitei lui Zelenski la Ottawa Canada ”va continua sa fie alaturi de Ucraina atat timp cat este necesar”, a dat asigurari Guvernul Trudeau intr-un comunicat joi, inaintea vizitei lui Zelenski in Canada. ”Cei doi lideri vor continua sa coopereze indeaproape pentru a consolida relatiile tarilor noastre si a ajuta poporul ucrainean sa poata sa se apere impotriva invaziei ruse brutale si nejustificate”, se arata in comunicat. Trudeau si Zelenski participa la o ceremonie de semnare ”in vederea consolidarii relatiilor economice intre cele doua tari”. Premierul canadian a postat pe X o inregistrare video in care ii primeste pe Zelenski… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

