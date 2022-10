Trolii lui Putin pe Twitter: „Românii protestează împotriva trupelor NATO” Pe rețelele de socializare circula o inregistrare in care romanii ar protesta impotriva desfașurarii de trupe NATO pe teritoriul țarii noastre și impotriva ajutorului oferit Ucrainei de catre guvernul de la București. Mai multe conturi de Twitter de propaganda lanseaza informații false despre așa-zise proteste „in masa” care au avut loc in Romania la inceputul saptamanii. „Romanii protesteaza des, dar nu am vazut niciodata așa ceva. Atata amaraciune. Oamenii sunt impotriva transferului de trupe NATO in țara”, scrie un utilizator pe Twitter intr-o postare insoțita de un clip video de la un protest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

