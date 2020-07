Stiri pe aceeasi tema

- Play-off-ul ligii secunde trece in partea sa finala, dupa un start bulversat de cazurile de coronavirus, Petrolul fiind, de departe, cel mai afectat club, pana acum, pentru ca a jucat doua meciuri in efectiv redus. Problemele se pot termina astazi, la Turnu Magurele, unde, din orice unghi privim duelul…

- Alexandru Mitrița (25 de ani), a oferit pasa decisiva in unicul gol al victoriei obținute de New York City FC pe terenul lui Inter Miami. Alexandru Mitrița (25 de ani), a oferit pasa decisiva in unicul gol al bvictoriei obținute de New York City FC pe terenul lui Inter Miami. Alexandru Mitrița a fost…

- Fotbalul a revenit si in Statele Unite ale Americii. Actuala editie de campionat in Major League Soccer s-a reluat cu meciul dintre Orlando City si Inter Miami, club patronat de fostul international englez David Beckham.

- Campionatul de fotbal din America de Nord (MLS) s-a reluat miercuri, cu victoria, scor 2-1, a echipei Orlando impotriva formatiei Inter Miami, patronata de David Beckham, dupa o ceremonie antirasism si in conditiile in care raspandirea coronavirusul ar putea duce la retragerea unor echipe din competitie,…

- Campionatul nord-american de fotbal (MLS) s-a reluat miercuri, cu o victorie in extremis obtinuta de Orlando City in fata echipei Inter Miami a lui David Beckham, cu 2-1, dupa o ceremonie antirasista si in timp ce noile cazuri de infectare cu Covid-19 determina echipele afectate sa se retraga din competitie,…

- Pornita favorita inca de la inceperea play-off-ului, echipa lui Dan Petrescu și-a asigurat inca de la primul meci de dupa pandemie titlul de campioana, al treilea consecutiv. Victoria de pe teren propriu cu...

- Fostul internațional englez David Beckham, 45 de ani, vrea sa construiasca un tunel prin care sa poata fugi impreuna cu familia in eventualitatea unui atac din partea hoților. Beckham s-a retras din 2013, dar a ramas foarte activ, implicat in fotbal. In acest an, echipa sa la care e proprietar, Inter…

- Administrația de stat din China nu permite difuzarea nici unei imagini cu persoane tatuaje sau care au piercing-uri, ”pentru a menține valorile socialiste și pentru a evita poluarea spirituala”. Directiva e valabila pentru presa audio video, dar și pentru cinematografie, scrie ziarul spaniol ”As”.Televiziunea…