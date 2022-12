Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au asistat joi la Alba Iulia la un foc de artificii de zi in culorile tricolore, unul dintre punctele de atractie ale programului de Ziua Nationala a Romaniei pregatit de organizatori, informeaza Agerpres. Focul de artificii, intitulat „Tricolor pe cer”, a fost foarte apreciat de cei prezenti.…

- Premierul Nicolae Ciuca a amintit, joi, in mesajul sau de Ziua Naționala, despre Primul Razboi Mondial și despre condițiile istorice de la 1918 care au permis realizarea Marii Uniri și pe care le-a comparat cu situația de acum a Romaniei. „La 104 ani de la Marea Unire, ne gasim, din nou, intr-un moment…

- VIDEO: Mesajul primarului din Alba Iulia, de Ziua Naționala. Programul evenimentelor de 1 Decembrie 2022 Primarul Gabriel Pleșa a transmis un mesaj de Ziua Naționala și o invitație pentru romanii care doresc sa vina in orașul Marii Uniri. ”Dragi romani din Alba Iulia și de pretutindeni, va invit sa…

- Centenarul Incoronarii va fi celebrat la Bran . In cadrul unei expoziții vor fi si marturii ale unor participanti din Tohanu Nou si Fundata. Asociația ART Society Center cu finanțarea Ministerului Culturii, organizeaza, in perioada 4 – 5 noiembrie 2022, la Muzeul Național Bran, Gala de Excelența in…

- Ce a spus Florentino Perez despre Kylian Mbappe, dupa ce l-a ignorat total la gala Balonului de Aur. Președintele lui Real Madrid a fost prezent la prestigioasa festivitate de la Paris și s-a bucurat alaturi de starul sau, Karim Benzema, care a caștigat marele trofeu. La gala de la Paris a participat…

- Un mesaj postat de Shakira pe contul de instagram ii ingrijoreaza pe fani. In imagini apare piciorul unui barbat care striveste o inima, iar artista a lasat si un mesaj sugestiv: “Nu am spus niciodata nimic. Dar ma durea. Eu știam ca asta se va intampla”. The post Shakira, cu inima franta pe Instagram.…

- Misterul este deplin. Regina Elisabeta a II-a a Angliei a lasat in urma o scrisoare stranie pentru cetațenii din Sydney. Conținutul acestuia este necunoscut, deoarece fostul monarh a dat instrucțiuni ca plicul sa nu fie deschis pana in … 2085. Adica la 99 de ani dupa ce a fost scrisa, potrivit Le Figaro…