Stiri pe aceeasi tema

- Paul Ștefan este unul dintre oamenii de baza ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu și, pana sa fie arestat de doua ori in 48 de ore, a fost unul dintre cei mai apropiați de Ioan Nasleu, actualul șef de la Piețe SA, fost consilier personal al edilului Timișoarei. Aproape de fiecare…

- Agentii Serviciului Investigații Criminale din Poliția Timiș au facut mai multe percheziții la Timișoara, intr-un dosar in care Lucian Boncu si alti membri ai gruparii conduse de el ar fi fost implicati in sechestrarea unui barbat din ... The post Audieri intr-un dosar de trafic de cocaina și camatarie,…

- O familie din comuna Tomesti, judetul Iasi, si-a facut plantatie de canabis in spatele casei. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, in urma perchezitiilor domiciliare au fost ridicate trei kilograme de canabis, dar si alte materiale folosite in aceasta activitate.

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- Actiune cu efective marite in Hunedoara, pentru depistarea persoanelor care detin si consuma droguri, substante etnobotanice sau cu efect halucinogen, precum si pentru prevenirea infractiunilor comise cu violenta ori impotriva. In seara zilei de 20.09.2019, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- In urma a 18 percheziții domiciliare ale polițiștilor de la combaterea criminalitații organizate in județul Sibiu, au fost puse in executare 52 de mandate de aducere, iar 9 persoane au fost reținute. Read More...

- Un buzoian de 51 de ani a fost identificat ca fiind „creierul” unei rețele de trafic de droguri de risc care acționa din județul Valcea. Politistii si procurorii au facut, marti, in judetul Valcea, 16 perchezitii la persoane banuite de trafic de droguri de risc, fiind descoperite cinci plantatii de…

- Procurorii DIICOT au anuntat, ieri, arestarea preventiva a trei craioveni acuzati de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. Cei trei au fost retinuti pe data de 1 august, iar ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat ca ei sa ramana in continuare in…