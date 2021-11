Tribunalul Constanta a anulat decizia de punere in libertate a unui fost consilier juridic din Primaria Constanta

Tribunalul Constanta a anulat decizia de punere in libertate…

Bogdan Ghitulescu a fost condamnat in dosarul Retrocedarilor din Constanta, prin decizia penala nr. 32 din 07.02.2019, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la patru ani de inchisoare. Bogdan Ghitulescu, fost consilier juridic in cadrul Primariei Constanta, ramane in detentie Decizia este definitiva si a fost luata luni, 08 noiembrie 2021, de completul C2 al Sectiei penale, alcatuit din magistratii Mihaela Vlasceanu si Bourceanu Leonard Iustin, care au anulat hotararea Judecatoriei Medgidia ce ...