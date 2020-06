Certurile. Pot fi sarea și piperul in unele cupluri, calvar și sursa de separare in altele. Certurile sunt in top 3 pe lista motivelor pentru care cuplurile se prezinta la mine in cabinet solicitand ajutor. In terapie, vei observa ca exista mai multe abordari posibile pentru a gestiona astfel de situații, in funcție de școala sau paradigma in care e format psihoterapeutul tau. E bine sa știi dinainte cam ce presupune fiecare metoda și cat de compatibil ești cu ea. Certurile in psihoterapia cognitiv-comportamentala Unul dintre primele lucruri pe care le vom face va fi sa analizam impreuna o cearta,…