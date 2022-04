Stiri pe aceeasi tema

- Fosta fabrica de țigari a fugarului Zaher Iskandarani, locul incendiului unde au acționat 78 de pompieri din județele Timiș și Arad, a fost vizitata vineri dimineața din nou de prefectul Mihai Ritivoiu. Potrivit acestuia, la fața locului mai este prezent un echipaj ISU pentru stingerea ultimelor focare…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la o hala industriala de la marginea Timișoarei, ieșirea spre Sacalaz. Este vorba de o fosta fabrica de țigari, care a aparținut controversatului om de afaceri Zaher Iskandarani. Fumul gros degajat de incendiu a determinat autoritațile sa transmita…

- O cantitate de 22 de tone de tutun de narghilea fara acte, cu o valoare estimata de 2,9 milioane de euro, a fost descoperita intr-un TIR verificat la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, informeaza AGERPRES . TIR-ul era condus de un bulgar, iar in baza analizei de risc, politistii…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, […] Articolul…

- Reprezentantii USR Timis afirma ca, daca fosta administrație nu ar fi cedat presiunilor unor dezvoltatori imobiliari, probabil ca incendiul de la mansarda din Complexul Sudentesc nu s-ar fi intamplat. Intre timp lucrurle s-ar fi remediat, afirma USR-istii, datorita unui nou regulament in domeniu initiat…

- Niciun refugiat din Ucraina nu a solicitat ajutorul autoritaților din Timiș pentru a se caza, a declarat, astazi, prefectul Mihai Ritivoiu. Acesta a anunțat ca, de dimineața, a avut loc o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in care a fost adoptata o hotarare legata de spațiile…

- Mii de pachete de țigari de contrabanda au fost descoperite de polițiștii de frontiera suceveni in noaptea de marți spre miercuri in apropierea localitații Ulma. Coletele cu țigari au fost identificate in stratul de zapada existent, iar ulterior au fost ridicate și transportate la sediul Poliției ...

- REȘIȚA – Chiar daca majoritatea fotbaliștilor au plecat de la ACS Progresul Ezeriș, antrenorul Dorian Arbanaș va susține luni, 24 ianuarie, primul antrenament din 2022! La echipa au mai ramas doar cinci jucatori, dar formația carașeana se afla deja in discuții cu mai mulți fotbaliști. Pregatirea se…